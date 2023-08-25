ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية /أكي/ عن المصادر ذاتها القول، إن أكثر من 900 مهاجر وصلوا أمس إلى كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي، بينما رسا على سواحلها أكثر من 300 مهاجر اليوم بدءًا من منتصف الليل”.



وأشارت المصادر إلى أنه “مع موجة الوافدين الجدد هذه، تمتلئ النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا مرة أخرى، التي ارتفع عدد الحضور فيها إلى حوالي 1500 شخص .