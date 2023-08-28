إصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي شرق الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص فى أخرى ملاكى بجوار كمين الطود، مما أسفر عن إصابة 12 مواطنا وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر، إخطارا من غرفة الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص فى ملاكى بجوار كمين الطود شرق الأقصر، مما أسفر عن إصابة 12 مواطنا من الركاب، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية الأولية بمدينة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية فى قرية الرواجح بالبر الغربى مما أسفر عن إصابة 3 شباب كانوا يستقلونها، وتم على الفور نقلهم لمستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت، والتابعة لهيئة الرعاية الصحية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق قرية الرواجح الزراعى بمدينة القرنة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من "عبد الرحمن محمود" 21 سنة، و"أحمد خالد" 15 سنة، و"أحمد عبد الحسيب" 15 سنة، مصابين بكدمات وجروح متفرقة بأجسادهم، وتم على الفور نقلهم لمستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت، والتابعة لهيئة الرعاية الصحية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.