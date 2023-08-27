صحة الأقصر تستكمل حملة 100 يوم صحة بندوات تثقيفية بالقرى وفحص السيدات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، إستمرار الفرق الطبية المختلفة بمديرية الشؤون الصحية في حملات 100 يوم صحة، لدعم المواطنين بحملات فحص وتقديم علاج مجانى وندوات توعوية وتثقيفية متنوعة، حيث تمت زيارة مكتب صحة أول بندر الأقصر، لتقديم خدماتها المتنوعة والمكثفة للمواطنين، حيث أن المبادرة تطرقت إلى الجانب التوعوي والإرشادي والتثقيفي للمواطنين نحو الخدمات التي تقدمها تلك المبادرة، وأثر تلك الخدمات على كل فرد من أفراد الأسرة حيث تم الكشف عن الاعتلال الكلوي وصحة المرأة.

كما تم خلال الفعاليات تنظيم ندوة تثقيفية عن حمى الضنك وأعراضها وكيفية الوقاية منها، وعن مبادرة 100 يوم صحة والخدمات التي تقدمها لكل المواطنين اليوم من (وحدة الزينية قبلي إدارة الزينية)، وكثفت المبادرة جهودها بالتعاون مع الفريق الطبي لتقديم كل الخدمات الطبية والتوعية الإرشادية للمواطنين عن طريق فحص للمواطنين للأمراض المزمنة من ضغط وسكر وإعتلال كلوي وصحة المرأة، من (ديوان البتايتة بقرية العضايمة)، حيث تم عمل ندوة تثقيفية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة عن مبادرة 100 يوم صحة والخدمات التي تقدمها للمواطنين وعن وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول.

ويقول الدكتور طاهر أيوب وكيل صحة الأقصر، إن أماكن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية 100 يوم صحة على مستوى محافظة الأقصر بجميع الإدارات في الوحدات الثابتة تشمل ما يلي:- (إدارة الطود في وحدات (الطود_العديسات قبلي _ المريس) - إدارة الزينية في وحدات (الزينية بحرى _ وحدة مدامود ابو طربوش _العشي) - إدارة إسنا في وحدات ( الشغب _ الكيمان _المركز الطبي _ الكومير _الحميدات شرق _ الدير _القرايا _ اصفون) - إدارة أرمنت في وحدات (ارمنت الحيط _ الديمقراط _ رعايه طفل ارمنت) - إدارة البياضية في وحدات ( البغدادي _الحبيل) - إدارة البندر في وحدات (منشاة العماري _ مكتب صحة أول _الشيخ موسى_مكتب صحة ثان متوفر بها مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع/ مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين/ مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر الاعتلال الكلوي/ مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية كبار السن/ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الامراض الوراثيه لدى الاطفال حديثي الولاده / مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أطفال مرضى الضمور العضلي/ مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج/ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي/ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس).

كما تشمل أماكن الحملة إدارة القرنة في وحدات (الضبعية _ القبلي قامولا _ البعيرات وتتوفر بها مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع/ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة /مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين/ مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة / مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية كبار السن/ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة / مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أطفال مرضى الضمور العضلي/ مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج/ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي/ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس).



دعم سيدات الأقصر خلال حملة 100 يوم صحة



فحص السيدات فى حملة 100 يوم صحة



ندوة تثقيفية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بمدينة إسنا