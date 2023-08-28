اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 06:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إزالة فورية لـ10 حالات تعد بالبناء المخالف بمركز ومدينة فايد فى الإسماعيلية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 04:44 م
إزالة فورية لـ10 حالات تعد بالبناء المخالف بمركز ومدينة فايد فى الإسماعيلية جانب من الإزالات
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.
 
وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لقرية سرابيوم  التابعة لمركز ومدينة فايد، اليوم الاثنين، بوقف 5 حالات بناء بدون ترخيص عبارة عن أسوار وغرف غير مكتملة البناء وذلك في منطقة العمار. كما تم إزالة 5 أسوار ومباني بالطوب الأبيض غير مكتملة البناء.
 
وتمت الإزالة في حضور مسؤولي الإدارة الزراعية بالمدينة، مسؤولي حماية الأراضي، مدير الجمعية الزراعية بقرية سرابيوم، وحدة المتغيرات المكانية، الإدارة الهندسية بالقرية، إدارة الأزمات والإشغالات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

الاسماعيلية

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