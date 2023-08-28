إحالة سائق سيارة نقل للمحاكمة لتجاوزه السرعة المقررة فى الجيزة

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة سائق سيارة نقل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالقيادة المسرعة والاصطدام بسيارة أخرى في الجيزة، وقررت في وقت سابق حبس المتهم وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة والاصطدام بقائد سيارة أخرى وتعريض حياة المواطنين للخطر بالجيزة، وعقب رصد تداول مقطع فيديو وخبر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة وسرعة عالية معرضاً حياته والمواطنين للخطر واصطدامه بسيارته من الخلف بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

بالفحص أمكن التوصل للقائمة على نشر مقطع الفيديو إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى، وبسؤالها قررت أن شقيقها مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر هو مستقل السيارة التى تعرضت للحادث، وبسؤاله قرر بوقوع الحادث، وتم تحديد وضبط السيارة النقل "منتهية الترخيص" وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.