مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر وقوع حادث سير بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة ، وقوع حادث سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

وكانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة