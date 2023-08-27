مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر وقوع حادث سير بصحراوى البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، وقوع حادث سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.
وكانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة
وبالفحص تبين مصرع "س.م.م." 35سنة، وإصابة 2 آخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل ونصف نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر عن ذلك تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الحادث .
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