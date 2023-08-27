غلق وتشميع 8 مراكز دروس خصوصية خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية على مراكز الدروس الخصوصية، تفعيلا لقرار محافظة البحيرة فى هذا الشأن، مشددا على جميع الإدارات التعليمية بتفعيل الحملات المشتركة مع الجهات المعنية بالوحدات المحلية والشرطة، لتستمر الحملات على مستوى جميع الادارات التعليمية بمراكز المحافظة.

وفى هذا السياق، شنت الإدارات التعليمية بمراكز الدلنجات وشبراخيت وإيتاى البارود حملات مكبرة على عدد من مراكز الدروس الخصوصية، وأسفرت تلك الحملات عن غلق وتشميع 8 مراكز بواقع 3 مراكز بالدلنجات و2 بشبراخيت و3 بإيتاى البارود.

وشدد وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، على تفعيل مجموعات الدعم المدرسى بجميع المدارس لدعم الطلاب، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بإستمرار رفع درجة الإستعداد بجميع الادارات التعليمية والمدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد ، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارسة والالتزام بكافة القرارات الوزارية فى هذا الشأن.