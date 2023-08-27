مركز الأعاصير الأمريكى: العاصفة المدارية إداليا تتجه نحو فلوريدا

قال المركز الوطني الأمريكى للأعاصير الأحد، إن العاصفة المدارية إداليا تشكلت بالقرب من قناة يوكاتان على بعد 130 كيلومتراً تقريباً بين الشرق والشمال الشرقى من كوثوميل في المكسيك وتتجه نحو ولاية فلوريدا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وأضاف المركز أن العاصفة، التي اشتدت قوتها بعدما كانت منخفضاً مدارياً، مصحوبة برياح سرعتها 65 كيلومتراً في الساعة ويمكن أن تتحول إلى إعصار فوق شرق خليج المكسيك بحلول الثلاثاء.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ميامي "تشير البيانات التي جمعها طائرة لمراقبة الأعاصير تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إلى أن المنخفض المداري تن (10) اشتد ليصبح العاصفة المدارية إداليا".
مركز الأعاصير الأمريكى: العاصفة المدارية إداليا تتجه نحو فلوريداالأحد، 27 أغسطس 2023 07:29 م
عاصفة
وكالات
قال المركز الوطني الأمريكى للأعاصير الأحد، إن العاصفة المدارية إداليا تشكلت بالقرب من قناة يوكاتان على بعد 130 كيلومتراً تقريباً بين الشرق والشمال الشرقى من كوثوميل في المكسيك وتتجه نحو ولاية فلوريدا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
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قال المركز الوطني الأمريكى للأعاصير الأحد، إن العاصفة المدارية إداليا تشكلت بالقرب من قناة يوكاتان على بعد 130 كيلومتراً تقريباً بين الشرق والشمال الشرقى من كوثوميل في المكسيك وتتجه نحو ولاية فلوريدا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
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