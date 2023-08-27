ضبط عامل استولى على 64 ألف جنيه من 3 أشخاص بسوهاج بزعم تسفيرهم للخارج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من سائق يقيم بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج وذلك عقب تضرر 3 أشخاص منه لقيامه بأعمال النصب والإحتيال عليهم والحصول منهم علي مبالغ ماليه بلغت أجماليها "64.000 " أربعة وستون ألف جنيهاً " بزعم مقدرته علي تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

ترجع الواقعة عقب ورود محضرا إلى مركز شرطة المنشاه جنوب سوهاج من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو محمد ع ع ع 55 سنة نجار و"2" آخرين يقيمون دائرة مركز شرطة المنشاه بتضررهم من المدعو عبد الحميد د ح م - سن 42 سنة سائق ومقيم بناحية دائرة مركز شرطة المنشاه لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ ماليه بلغت أجماليها "64.000 " أربعة وستون ألف جنيهاً " بزعم مقدرته علي تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اأر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.