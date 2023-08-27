ضبط المتهمين بقتل شاب وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز ابوصوير بالإسماعيلية فى القبض علي المتهمين بارتكاب واقعة مقتل شاب واصابة شقيقه فى مشاجرة بالاسلحة النارية بمنطقة المنايف دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية وذلك ضبط السلاح المستخدم فى المشاجرة.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد إصابة شاب يدعي إسلام.م في العشرينات من العمر بطلق ناري وشقيقه محمود وذلك أثناء مشاجرة بالاسلحة النارية بمنطقة العالي التابعة لقرية المنايف بدائرة مركز أبوصوير.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وضباط مباحث مركز أبوصوير إلى مكان المشاجرة وتبين مصرع الشاب الأول متأثراً باصابته بطلق ناري في الرقبة فيما نقل شقيقه الأصغر إلي مجمع الإسماعيلية مصاباً بطلق في قدمه.

وتمكن ضباط المباحث من القبض على طرف المشاجرة كما تمكنت من ضبط المتهمين بقتل المجنى عليه وإصابة شقيقه بطلقات نارية وكذلك ضبط السلاح المستخدم فى المشاجرة.

ودلت تحريات المباحث الجنائية إلى وجود خلافات جيرة سابقة بين المتهم والمجني عليه تسببت في تجدد الخلاف بينهما يوم الواقعة استخدم فيها الطرف الثاني أسلحة نارية أودت بحياة المجني عليه.

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية بالتحفظ على جثمان المجني عليه في مشرحة المستشفي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة وإرفاق تقرير الصفة التشريحية في أوراق القضية.