القبض على المتهم الثانى فى السطو المسلح على محل مصوغات بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب فى تحديد هوية المتهم الثانى فى واقعة السطو المسلح على محل مصوغات فى القنطرة غرب بالإسماعيلية كما تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية قد أحبطت بالاشتراك مع أهالى القنطرة غرب محاولة للسطو المسلح على محل مصوغات ومجوهرات فى شارع التحرير بالقنطرة غرب بالإسماعيلية والقبض على أحد المتهمين وكان يرتدى نقاب ومتنكر فى زى سيدة .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورد بلاغا من "فاطمة. ع.ال"52 عام مسؤلة عن محل صاغة فى شارع التحرير بالقنطرة غرب ومقيمة شارع مصر دائرة المركز مفاده أنه أثناء تواجدها فى محل الصاغة المسؤلة عنه ملك شقيقها فوجئت بتوقف دراجة بخارية"توك توك" ونزل منها سيدة منتقبة ورجل يرتدى كمامة ودخلا إلى المحل وقامت السيدة المنتقبة فور دخولها المحل بفصل الكاميرات وكان بحوزة الرجل سلاح نارى وحاولا سرقة المشغولات الذهبية ولكنى استغثت بالأهالى فهرب الرجل الذى يحمل السلاح النارى بينما تم ضبط السيدة المنتقبة بمساعدة الأهالى والشرطة.

تم التحفظ على السيدة المنتقبة وبمناقشتها بمعرفة الشرطة تبين أنه رجل يرتدى الملابس النسائية ويدعى " غ.س.ع" 21 عام طالب.

وأكدت التحريات بأن المتهم تربطه صلة قرابة بالمبلغة وتبين سابقة عمله بالمحل وتم طرده بسبب سرقته لبعض المشغولات الذهبية من المحل ولكنهم لم يحرروا محضر ده واكتفوا بطرده من المحل ، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع متهم آخر لا يعلم بياناته وجارى تحديده.

ونجح ضباط مباحث القنطرة غرب فى تحديد هوية المتهم الهارب وتبين أنه يدعى "ال،أ،س"27 عام بدون عمل مقيم دائرة المركز كما تمكنوا من ضبط المتهم وبارشاده تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجارى عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق.