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حياة كريمة فى صعيد مصر.. مليار جنيه لإنشاء مستشفى أبو قرقاص المركزى بالمنيا

الأحد، 27 أغسطس 2023 05:00 ص
حياة كريمة فى صعيد مصر.. مليار جنيه لإنشاء مستشفى أبو قرقاص المركزى بالمنيا مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة
المنيا - حسن عبد الغفار

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تعد مستشفى أبوقرقاص المركزى جنوب المنيا، أحد أكبر المستشفيات التى يتم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة والتى تشمل 192قرية و757 تابع، ويعد القطاع الصحى أحد أهم قطاعات المبادرة سواء بالإنشاء الجديد أو الإحلال والتجديد، وتم تطوير عدد من المستشفيات منها ديرمواس وملوى وسمالوط وبنى مزار، وكذلك مستشفى أبو قرقاص المركزى الجديدة بتكلفة إجمالية مليار جنيه.
 
وينشر "اليوم السابع"، الأقسام التى تضمها المستشفى وتشمل "طوارئ، والأشعة، التعقيم، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، المعامل والمناظير، الصيدلية، النساء والتوليد، العنايات المركزة، عناية المبتسرين، والعمليات، سكن ومبيت للأطباء والحروق". 
 
 
مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة (1)
مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة (1)

مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة (2)
مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة (2)

مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة (3)
مستشفى ابوقرقاص المركزى الجديدة (3)

 


مستشفى ابوقرقاص

مديرية الصحة

حياة كريمة

اخبار المنيا

محافظة المتيا



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