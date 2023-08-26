اليوم السابع
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السبت، 26 أغسطس 2023 01:34 م
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طلاب ملتقى الأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج يشاركون بمبادرة حياة كريمة بالمحافظة

السبت، 26 أغسطس 2023 12:35 م
طلاب ملتقى الأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج يشاركون بمبادرة حياة كريمة بالمحافظة طلاب ملتقي الأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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شارك طلاب ملتقى إعداد الطلاب للمشاركة بالأنشطة الطلابية، والذى تنفذه جامعة سوهاج، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وبمشاركة جامعات جنوب الصعيد فى توزيع أجهزة كهربائية على الأسر الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة حياة كريمة، ذلك بناءًا على دعوة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صرح بذلك الدكتور حسان النعمان رئيس الجامعة.

وقال الدكتور حسان النعمان إن مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضعت على عاتقها مسئولية التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً لتحسين ظروفهم المعيشية، وتأمين حاجاتهم الأساسية. 

مؤكدا أنها مبادرة تاريخية وغير مسبوقة، حيث نقلت عددًا كبيرًا من القرى من حالة التهميش إلى قرى نموذجية تتوافر بها كافة المشروعات الخدمية، ومشروعات المرافق والبنية التحتية، مما ساهم فى تحويلها إلى قرى نموذجية.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه شارك وفود الجامعات فى مبادرة حياة كريمة، حيث تم توزيع أجهزة كهربائية على الأسر الأكثر احتياجا، وتم عقد لقاء مع العميد محمد كمال مسئول عن مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، لتوعية الطلاب بمبادئ وأهداف وأهمية مبادرة حياة كريمة ودور الدولة والقيادة السياسية في هذا الشأن.

الطلاب المشاركين بمبادرة حياة كريمة
الطلاب المشاركين بمبادرة حياة كريمة

 

صورة تذكارية للطلاب مع رئيس الجامعة
صورة تذكارية للطلاب مع رئيس الجامعة

 

طابور العرض بجامعة سوهاج
طابور العرض بجامعة سوهاج

 

طلاب اللملتقى بالمبادرة
طلاب اللملتقى بالمبادرة

 


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