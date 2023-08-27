حبس عامل سرق أكثر من نصف مليون جنيه من خزينة ورشة ملابس بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرق مبلغ مالي كبير من محل ملابس كان يعمل به بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة أمام جهات التحقيق، موضحا أنه يعمل بورشة لصناعة الملابس منذ فترة، ورصد صاحب الورشة وهو يضع المبلغ المالي بخزينة الورشة، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، وبالفعل يوم الواقعة انتظر انتهاء فترة العمل، ودخل للمكان عن طريق كسر نافذة دورة المياه بالورشة، وكسر الخزينة والحصول على مبلغ مالي تخطى النصف مليون جنيها وفر هاربا.

وتمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض سرقة مبلغ مالي من خزينة فى ورشة ملابس بمدينة الخصوص فى محافظة القليوبية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل المحل قام بالاستيلاء على المبلغ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغا من صاحب محل ملابس بدائرة القسم يفيد سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة حديدية بالمحل خاصته.

على الفور تم تشكيل فريق بحث قاده مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل ومقيم بمحافظة أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه بمكان إخفائه بمنزل غير مأهول بالسكان ملك أحد أقاربه، وقرر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.