جهات التحقيق تستجوب متهما بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين

كتبت أمنية الموجي

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بعدد من الوظائف المختلفة بالحكومة علي خلاف الحقيقة.

وتواجه المتهم بمحضر التحريات الأولية، التي كشفت أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول علي فرص عمل بالوظائف الحكومية، والاستيلاء على أموالهم والنصب عليهم والاستيلاء علي أموالهم.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال علي المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على فرص عمل مختلفة، وضبط بحوزة المتهم "هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه ، والعديد من صور ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا.

ضبطت الجهات الأمنية أحد الأشخاص، لاتهامه بالقيام بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (145 ألف جنيه)/ بزعم قدرته على تدبير فرص عمل لهم ولذويهم فى جهات حكومية مختلفة "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (600 ألف جنيه) من خلال زعم قدرته على تدبير فرص عمل لهم وذويهم فى جهات حكومية مختلفة "على خلاف الحقيقة" ، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ الماليه المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.