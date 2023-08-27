تعرف على طريقة تسجيل الشكاوى وأرقام الخط الساخن بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تولى الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة الشرقية، أهمية كبيرة لشكاوى المواطنين، وسرعة الاستجابة والرد على شكاوى، ويوضح"اليوم السابع"، طرق الإبلاغ عن شكاوى أو الأرقام المخصصة لهذا الغرض بمحافظة الشرقية.

فى البداية لتسجيل الشكوى يلزم الأسم رباعى لمقدم الشكوى، والرقم القومى، ورقم الهاتف (الأرضى أوالموبايل) والعنوان، وذلك لتسجيل ومتابعة الشكوى.

أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقى شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزرا ء، أو الخط الساخن ( 16528 ) أو من خلال تطبيق فى خدمتك على الموبايل لنظامى Android & IOS، والبريد الإلكترونى لمنظومة شكاوى المحافظة، كما يتم تلقى شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط)، وفاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك، ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمى للمحافظة ( 01270664666)..