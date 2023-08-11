غلق 24 منشأة مخالفة بحملات رقابية بالشرقية

شنت إدارة شؤون البيئة بالديوان بمحافظة الشرقية، حملات تفتيشية بالتفتيش على منشأت الغذائية وللصحية وللصناعية، وقررت غلق 24 منشأة غذائية وصناعية خلال شهر يوليو الماضى.

وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على 78 منشأة منها "33 منشأة غذائية، 4 منشآت صحية، 3 محطات تموين سيارات"، بمراكز الزقازيق وههيا ومدينة القنايات و حيي اول وثان الزقازيق خلال شهر يوليو الماضى ، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش عن تحرير 133 محضراً ما بين "نظافة - سلامة وصحة مهنية، محاضر بيئة،عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة، محاضر جنح صحية -عدم التخلص الأمن من المخلفات"، فضلاً عن اعدام 2.2 طن مواد غذائية "صلصة، جبن ابيض، شيكولاتة، مخلل، دقيق، ملح،حليب، حلويات، براميل بلاستيك"،غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة لغلق لعدد 14 منشأة لعدم استيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الاحترازية كما تم التوصية بغلق 10 منشآت بعد انتهاء الإجراءات القانونية تجاهها.