الهيئة الوطنية تبحث مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تصاريح الانتخابات الرئاسية

كتب إبراهيم قاسم

استقبل المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك لبحث مسائلة إصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية أثناء تغطية انتخابات الرئاسة.

وجري اللقاء في حضور كل من والمستشار أحمد مطر نائب رئيس الهيئة والمستشار مراد فكري عضو مجلس ادارتها، والمستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والمستشار محمود فوزي الامين العام للمجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، وذلك فى إطار التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإنهاء وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية، والمواقع الالكترونية، الراغبة في التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وسبق للهيئة الوطنية للانتخابات، أن أعلنت عن استمرارها، فى استقبال طلبات المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية ، للحصول على تصاريح التغطية الاعلامية .

وخلال اللقاء أكد المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة على ان الهيئة الوطنية للانتخابات ترحب بجميع المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية المصرح لها بالعمل فى مصر ،لتغطية العملية الانتخابية، وأشار إلى أن التغطية الإعلامية المأمولة يجب أن تتسم بالشفافية والمصداقية تحقيقا لرسالتها السامية.