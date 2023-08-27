اليوم السابع
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النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب أنهى حياته في النزهة

الأحد، 27 أغسطس 2023 06:00 ص
النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب أنهى حياته في النزهة جثه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة النزهة بسرعة إعداد وإرسال تقرير مفصل بالصفة التشريحية في واقعة العثور على جثة شاب أقدم على إنهاء حياته عقب تناوله مادة سامة، للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت بسرعة عمل تحريات المباحث.

 

البداية كانت غرفة شرطة النجدة بلاغ من المركز القومي للسموم يفيد باستقبال جثة شاب في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى المركز للوقوف وكشف غموض ملابسات الواقعة.

 

 وتبين من خلال التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية أن الشاب المتوفى تناول مادة سامة لمروره بحالة نفسية سيئة، دخل على أثرها في حالة اكتئاب أوصلته إلى اتخاذه قرار بإنهاء حياته.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.


اعداد تقرير

الصفة التشريحية

وفاة شاب

مادة سامة

تحقيقات النيابة



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