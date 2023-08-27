الرئيس السيسى يتابع "هاتفيا" زيارة الإعلاميين لمشروع توشكى الخير

كتب زكى القاضي

في اتصال هاتفى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإعلاميين والصحفيين خلال زيارتهم لمدينة توشكى، أكد أن الجهد الذى يقوم به العمال في مدينة توشكى هو جزء بسيط مما تفعله الدولة المصرية، والذى تستهدف الوصول لاستصلاح 4 مليون فدان خلال عام من الآن، كما يتم تجهيز الأراضى بشكل كامل من محطات رفع ومحطات كهرباء وغيرها من الأمور التي يجب أن تقوم بها الدولة قبل موسم القمح، مضيفا أن هذا اليوم هو يوم في حب مصر، ومؤكدا إلى أن دور الاعلام نقل جهود العمال والمهندسين و نقله للمواطنين بصورة حقيقية، تشرح وتعبر عن المجهود القائم.

الرئيس السيسى: طرح الشركات في البورصة يصنع فرصة للمواطنين للاستثمار

و أوضح الرئيس السيسى أن الدولة تتجه لطرح الشركات في البورصة، وذلك لاعطاء فرصة للشباب والمواطنين ليكون لهم استثمارات ومساهمة من خلال الأسهم التي يشترونها في الشركات، مؤكدا أن الشركات التي تطرح في البورصة لابد أن يسبقها إجراءات واشتراطات معينة من أجل الشفافية والمصداقية، كما أن الدولة المصرية تفتح باب الاستثمار أمام المواطنين ورجال الأعمال لكي يستثمروا في الأراضى.

الرئيس السيسى: القمح والذرة أولوية قصوى هذا العام

وأكد الرئيس السيسى أن الدولة أيضا تهتم بالتصنيع الزراعى، و لديها تعاقدات كثيرة في عدد من المسارات، و هو أمر يعتمد في المقام الأول على الاستقرار في الإنتاج الزراعى، ولذلك تتجه الدولة المصرية لصناعة حالة الاستقرار في الإنتاج الزراعى، مؤكدا أن جهد الدولة المصرية في كافة السياقات أن القمح والذرة من الأولويات القصوى في كافة مشاريع الدولة خلال الفترة الحالية، والدولة تمضى قدما و كل ما نشاهده هو خطوة واحدة من خطوات كثيرة تقوم به الدولة سواء في توشكى أو العوينات أو مستقبل مصر أو سيناء، وبالتالي التنمية مش موجودة في حتة واحدة بل التنمية على كل شبر في أرض مصر، ويتم استغلال كل المتوفر وفق أقصى استخدام ممكن.



محرر اليوم السابع فى توشكى



محرر اليوم السابع فى زيارة لتوشكى