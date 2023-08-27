اعرف أشهر أكلات الصيف البحرية ببورسعيد.. الفوسفور يتصدر المشهد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تشتهر محافظة بورسعيد بالعديد من الأكلات البحرية والأسماك خاصة في فصل الصيف، خاصة التي يتم تناولها على الشاطئ وبالقري والأماكن المصيفية التي تشهد إشعال بنسبة 100% خلال أشهر الأجازة الصيفية.

وتتميز المدينة كونها واحدة من مدن القناة الثلاث واحدي المحافظات الساحلية التي تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، هذا بالإضافة إلى وقوعها على بحيرة المنزلة من الجهة الغربية، مما جعلها غزيرة بأنواع الأسماك والبحريات.

وتتفاوت أسعار الأسماك والبحريات خلال أشهر الصيف في محافظة بورسعيد، ولكن بفروق بسيطة على حسب موسم كل نوع من الأنواع الموجودة بالسوق بحريات أو أسماك.

وأوضحت ولاء أبو النجا، بائعة للأكلات البحرية والأسماك في أشهر أسواق بورسعيد، متحدثة عن الأسعار قائلة : "سمك السردين بـ 140 جنيها بالشوى، الهليلى البلدى أبو حلقة دهب 110 جنيهات بالشوى، الباغه الصفرا البلدى 140 جنيها بالشوى، البورى الـ 4 سمكات فى الكيلو 130 بالشوى، البورى الـ 3 سمكات فى الكيلو 150 بالشوى، شبار أبيض سوبر 4 سمكات فى الكيلو 100 بالتنضيف والشوى."

واستكملت: "سيبيا بلدى وسط 10 و12 فى الكيلو 230 بالتنضيف، سيبيا بلدى كبيرة 3 و 4 و 5 فى الكيلو 260 بالتنضيف، جمبرى الكفته والكبيبة والأقراص 100 جنيه نصف لحم صافى، جمبري الرز والملوخيه نص لحم صافى حجم أكبر 150 جنيها، جمبري بانيه كبير متقشر 170 و 180 جنيها، السردين المملح جاهز على الاكل الكيلو 100 جنيه ومتاح أنصاص".

وأكد السيد حندق، صاحب فرن لشوي الأسماك في سوق السمك الحضاري الجديد بنطاق حي العرب، أن أشكال تسوية الأكلات البحرية كثيرة ومتعددة ولكن بورسعيد تتميز بتعدد أنواع تسوية الجمبري بطرق الكفته والكبيبة والبيترفلاي، والسيبيا تكون محشية وطاجن ومقلية أيضاً.

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا ، و 104 محل "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.



أكلات البحريات



الأسماك وبحريات بورسعيد



الأكلات البحرية الجاهزه



السقيا بعد التنضيف



السيبيا والأسماك



الكابوريا والسمك



جمبري وبحريات



سوق أسماك بورسعيد