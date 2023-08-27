قومي المرأة ببورسعيد: تنظيم قوافل طبية مجانية للأسر الأولى بالرعاية

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت نجلاء إدوار، مقرر المجلس القومى للمرأة فرع محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن التعاون مع إحدى المؤسسات الطبية، لتنظيم قوافل طبية مجانية لأبناء بورسعيد خاصة المرأة المعيلة والأيتام والأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت مقررة المجلس إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لذلك جرى التعاون مع مؤسسة طبية تضم أكثر من 70 استشاري وأستاذ في مختلف التخصصات، وذلك لتقديم أعلى مستوى لأبناء بورسعيد، لافتة أن أولى القوافل الطبية المجانية سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الجعيدي، رئيس مجلس الإدارة، عن سعادته بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع بورسعيد لتقديم الخدمات الصحية من خلال عدة فعاليات، موضحا أننا نهدف إلى تخفيف مشقة السفر من خلال استقطاب الأطباء والاستشاريين المعروفين على مستوى الجمهورية.

وأكد على أن الثلاثاء المقبل سيكون أولى ثمار التعاون مع المجلس القومي للمرأة باستقبال أفضل الاستشاريين من مستشفيات دار الفؤاد لأول مرة في بورسعيد وتقديم خدمات طبية مجانية بالتعاون مع المجلس.