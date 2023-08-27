أهالي الشرقية وعموم قراء القرآن الكريم يشيعون جنازة الشيخ الشحات شاهين.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شيع أهالي محافظة الشرقية ، جنازة الشيخ الشحات شاهين نقيب قراء القرآن بالمحافظة، رئيس لجان تحكيم لمسابقات دولية وأحد اعلام دولة التلاوة، من مسقط رأسه بقرية الصفا مركز الزقازيق.

في مشهد مهيب يعكس مكانه الشيخ الشحات شاهين، تقدم الجنازة، مشايخ وقراء القرآن الكريم من الإذاعة المصرية من المحافظات، ومحبين الشيخ من كل مكان، والآلاف من المواطنين.

ورحل الشيخ الشحات شاهين، صباح اليوم عن عمر يناهز 68 عاما، بعد معاناته مع المرض، ورحلة طويلة من قراءة القرآن بدول العالم، كسفير للقرآن الكريم، وأسلم على يده العديد من غير المسلمين، وخاصة بالشيشان.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد نعي وفاة الشيخ الشحات شاهين نقيب قراء الشرقية وعضو مجلس إدارة نقابة قراء الجمهورية والذي وافته المنية اليوم بعد رحلة عطاء كبيرة مع القرآن الكريم .

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل الكريم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأضاف المحافظ أن الراحل الكريم كان من أهل القرآن العاملين به وعلما من أعلام التلاوة والقراءات، وتخرج علي يديه العديد من الأعلام، وصاحب رحلة عطاء مع القرآن وعلومه.

وأصدرت نقابة قراء القرآن الكريم، بيانا نعت فيه الشيخ الشحات شاهين ، جاء فيه:

بقلوب مؤمنة نودع اليوم احد اعلام القران والاقراء فى مصر والعالم الاسلامى انه فضيلة القارئ العلامة الشيخ الشحات شاهين نقيب قراء محافظة الشرقية انا لله وانا اليه راجعون "

كما أصدر مشايخ عموم قراء القران الكريم، في محافظات الجمهورية، بيانات و برقيات عزاء الشيخ الشحات شاهين.