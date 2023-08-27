أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 27-8-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 27-8-2023.

إيقاف التداول على 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمصرية للدواجن، والمنصورة للدواجن، والدلتا للسكر، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمشروعات الصناعية والهندسية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، ودلتا للطباعة والتغليف.

البورصة تربح 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 596.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.7 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 24.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 64.8 مليون جنيه، 20.1 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 308.4 ألف جنيه، 59 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 18516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 22420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 7750 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 5505 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 5511 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة.

وصعدت أسهم 107 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 3.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.71%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 11.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.02%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 41.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.26%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 0.924 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.92%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 19.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.28%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 8.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.21%.

- اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.271 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.17%.

- البنك المصري لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 12.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.09%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 9.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.04%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 2.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.01%.