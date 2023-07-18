الصيام المتقطع يساعد على خفض السعرات الحرارية

كتب – حسام الشقويرى

يمكن خفض السعرات الحرارية من خلال الصيام المتقطع، والذى يتضمن تجنب تناول الطعام لفترة زمنية معينة، ويمكن أن يكون تحقيق عجز فى السعرات الحرارية مفيد لفقدان الوزن والصحة العامة، لكن خلق عجز كبير فى السعرات الحرارية يمكن أن يؤدى إلى مخاطر صحية، وفقا لما نشره موقع health.

4 طرق للصيام المتقطع

1- تتضمن التغذية المقيدة بالوقت قصر فترة تناول الطعام على عدد معين من الساعات فى اليوم والصيام لبقية فترة الـ24 ساعة، على سبيل المثال، يعنى الصوم المتقطع 16: 8 أنك تصوم لمدة 16 ساعة يوميًا وتناول الطعام فى إطار زمنى مدته ثمانى ساعات، مثل 9 صباحًا إلى 5 مساءً أو 12 مساءً إلى 8 مساءً.

2 - يعنى صيام اليوم البديل أنك تأكل الحد الأدنى من السعرات الحرارية كل يوم وتتبع نمط الأكل المعتاد فى الأيام البديلة.

3 - الصيام يعني أنك تحد من سعراتك الحرارية يومين في الأسبوع وأن تأكل بشكل طبيعي خمسة أيام كل أسبوع.

4 - يتضمن الصيام الدوري تقييد السعرات الحرارية لعدة أيام متتالية، مثل 5 أيام متتالية مرة واحدة في الشهر مع عدم صيام الأيام المتبقية.

الطريقة الأكثر أمانًا لتحقيق عجز في السعرات الحرارية هي إجراء تغييرات تسمح لك بحرق سعرات حرارية أكثر مما تتناوله مع الاستمرار في تغذية جسمك بشكل صحيح، ويمكنك الوصول إلى عجز في السعرات الحرارية عن طريق تقليل تناول السعرات الحرارية أو زيادة إنتاج السعرات الحرارية من خلال النشاط البدني، ويمكنك أيضًا القيام بالأمرين معًا، وعلى سبيل المثال ستخلق عجزًا بمقدار 500 سعرة حرارية عن طريق قطع 250 سعرًا حراريًا من نظامك الغذائى يوميًا وحرق 250 سعرًا حراريًا إضافيًا من خلال التمرين.