لعلاج تكيس المبايض.. خليكى في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي

كتبت ميرفت رشاد

متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني يصيب النساء في سن الإنجاب، وتتميز بتضخم المبايض مع وجود أكياس صغيرة وأعراض مثل عدم انتظام الدورة الشهرية، ونمو الشعر الزائد، وزيادة الوزن، ومقاومة الأنسولين، يمكن أن يساعد النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط الذى يركز على الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور وزيت الزيتون، ​​في إدارة متلازمة تكيس المبايض من خلال تعزيز فقدان الوزن، وتحسين حساسية الأنسولين، وتقليل الالتهابات في الجسم، وإليك الطرق التي يمكن من خلالها لنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي أن يمنع متلازمة تكيس المبايض، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

7 طرق تجعل نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي يقلل خطر الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض:



1. الحفاظ على وزن صحي

يركز النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​على الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، يمكن أن يساعد نمط الأكل المتوازن هذا في تنظيم وزن الجسم ومنع السمنة، والتي غالبًا ما ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS).

2. السيطرة على مستويات السكر في الدم

غالبًا ما تكون متلازمة تكيس المبايض مصحوبة بمقاومة الأنسولين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، يتضمن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​الكربوهيدرات المعقدة، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات، والتي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

3. توفير العناصر الغذائية الأساسية

النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، والتي تعتبر ضرورية للصحة العامة والتوازن الهرموني، من خلال استهلاك مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات الملونة، والبروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية، يمكنك التأكد من حصول جسمك على العناصر الغذائية التي يحتاجها لتقليل خطر الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.

4. تعزيز صحة القلب

ترتبط متلازمة تكيس المبايض بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يُعرف النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​بفوائده الصحية للقلب، حيث يركز على استهلاك الأطعمة مثل الأسماك وزيت الزيتون والمكسرات والبذور، والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، وقد ثبت أن هذه الدهون تقلل الالتهاب وتعزز صحة القلب، مما يقلل من خطر حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية المرتبطة بمتلازمة تكيس المبايض.

5. تقليل الالتهاب

الالتهاب المزمن هو سمة مشتركة لمتلازمة تكيس المبايض، ثبت أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، والذي يتضمن الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية، له تأثيرات مضادة للالتهابات، باتباع نمط الأكل هذا، يمكنك المساعدة في تقليل الالتهابات في الجسم، مما قد يخفف من أعراض متلازمة تكيس المبايض.

6. تحسين الخصوبة

يمكن أن تسبب متلازمة تكيس المبايض صعوبة في الحمل بسبب عدم انتظام الدورة الشهرية والاختلالات الهرمونية، إن تركيز النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والدهون الصحية يمكن أن يحسن الخصوبة من خلال دعم التوازن الهرموني والصحة الإنجابية بشكل عام.

7. تعزيز صحة الأمعاء

يلعب ميكروبيوم الأمعاء الصحي دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة العامة والتوازن الهرموني، إن تركيز النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​على الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة ،يمكن أن يعزز ميكروبات الأمعاء المتنوعة والمتوازنة، وهو أمر ضروري لتقليل خطر الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض والمضاعفات المرتبطة بها.