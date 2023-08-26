مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 34 رحلة دولية سياحية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم السبت، 34 رحلة طيران أوروبية سياحية ضمن 139 رحلة أسبوعية بدأ المطار فى استقبالها من صباح اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل، حيث يعد وصول اليوم أكبر وصول أسبوعى.

وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشف جدول الوصول اليوم، استقبال 34 رحلة طيران بينها 9 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلة من سلوفاكيا، و10 رحلات من دولة بولندا، ورحلتين داخليتين. و8 رحلات من ايطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلة من النمسا واخرى من بلجيكا ورحلة من ألمانيا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من اليوم السبت وحتى اليوم الجمعة المقبل 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا وغيرها من الدول الأوروبية.