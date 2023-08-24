وصول 19 رحلة طيران سياحية أوروبية اليوم لمطار مرسى علم الدولى

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الخميس، 14 رحلة طيران سياحية ضمن 139 رحلة أسبوعية بدأت الوصول السبت الماضى، وتستمر حتى غدا الجمعة .

وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشف جدول الوصول، استقبال 19 رحلة طيران بينها 8 رحلات من المطارات الإيطالية ورحلة من المانيا، ورحلة من بولندا، و4 رحلات من التشيك، ورحلة من هولندا، ورحلتين من سويسرا ورحلتين داخليتين

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى غد الجمعة 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من 11 دولة حول العالم أغلبها من تشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا وغيرها من الدول الأوروبية.