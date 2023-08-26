اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 33 آخرين فى انفجارين بمحطة وقود برومانيا

السبت، 26 أغسطس 2023 11:27 م
مصرع شخص وإصابة 33 آخرين فى انفجارين بمحطة وقود برومانيا انفجار
كتب محمد جمال

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لقى شخص حتفه وأصيب 33 آخرون فى انفجارين بمحطة لغاز البترول المسال في كريفيديا بالقرب من بوخارست عاصمة رومانيا.
 
وذكرت الوكالة المعنية بالتعامل مع حالات الطوارئ أنه بعد الانفجار الأول امتد الحريق إلى خزانين للوقود ومنزل مجاور ما تسبب في عمليات إخلاء، وتوقف حركة المرور في محيط دائرة نصف قطرها 300 متر.
 
وأضافت الوكالة أن نحو 25 سيارة إطفاء شاركت في العملية، وقالت وزارة الصحة إنها عالجت 4 مصابين بالاختناق جراء الحريق.
 
وذكر رائد عرفات نائب وزير الداخلية والمسئول عن وحدة الطوارئ للصحفيين، إن انفجاراً ثانياً وقع في المحطة مساء السبت، ما أدى إلى إصابة 26 من رجال الإطفاء.
 
وأضاف عرفات أن الفرق لم تتمكن بعد من إخماد الحريق، مشيراً إلى وجود احتمال بوقوع المزيد من الانفجارات إذ يشكل خزان وقود ثالث في الموقع مصدراً للخطر.

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