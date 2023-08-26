مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بمياه الرياح العباسي في الغربية

شهدت منطقة الرياح العباسي في محافظة الغربية، مصرع شاب من قرية ميت ميمون التابعة لمركز ومدينة السنطة، غرقًا بمياه نهر النيل أثناء الاستحمام مع أصدقائه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان وتحويلة الي مشرحة المستشفي العام.
وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية ميت ميمون التابعة لمركز ومدينة السنطة، بمصرع أحدٍ شبابها ويدعي "كريم ر" غرقا بمياة نهر النيل منطقة الرياح العباسي، وذلك أثناء الاستحمام مع أصدقائه، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثمان وتحويلة إلى مشرحة المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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