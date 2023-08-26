مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بمياه الرياح العباسي في الغربية

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية ميت ميمون التابعة لمركز ومدينة السنطة، بمصرع أحدٍ شبابها ويدعي "كريم ر" غرقا بمياة نهر النيل منطقة الرياح العباسي، وذلك أثناء الاستحمام مع أصدقائه، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثمان وتحويلة إلى مشرحة المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.