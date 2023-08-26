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تعرف على الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة سمنود التكنولوجية

السبت، 26 أغسطس 2023 04:36 ص
تعرف على الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة سمنود التكنولوجية الأوراق المطلوبة بالجامعة
الغربية مصطفى عادل

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نشرت جامعة سمنود التكنولوجيه بمحافظة الغربية، الأوراق الواجب توافرها لدى الطلاب للالتحاق بالجامعة بعد قبولهم من قبل مكتب التنسيق لعام 2023/2024.
 
وتطالب الجامعة من الطلاب الجدد الأوراق التالية، بطاقة ترشيح الطالب الصادرة من مكتب التنسيق، أصل شهادة الثانوية العامة، أو شهادة الدبلومات الفنية "مائية" و3 صور منها، أصل هادو الميلاد حديثة و3 صور منها، 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب، 3 صور لبطاقة ولي امر الطالب مكتوب عليها رقم هاتف ولي الامر، نموذج 2 جند و6 جند للذكور، و8 صور شخصية 4×6.
 
ويتوجه الطالب لاستلام خطاب معتمد من الجامعة بتوريد المصروفات المقررة يحوي بيانات الطالب وقيمة المصروفات ويقوم بسدادها في أحد فروع البنك الاهلي على الكود المؤسسي (13600101) وحساب الايرادات (9055447774) ويتم تسليم الايصال الصادر من البنك بعد السداد إلي الجامعة.
 

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اوراق التقديم لجامعة سمنود التكنولوجيه



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