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محطة مترو محور روض الفرج تستعد لاستقبال الركاب.. صور

السبت، 26 أغسطس 2023 10:53 م
محطة مترو محور روض الفرج تستعد لاستقبال الركاب.. صور محطة مترو روض الفرج
كتب سيد الخلفاوى

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تجرى وزارة النقل أعمال التشطيبات النهائية بمحطة مترو محور روض الفرج، بالجزء الثاني للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، استعدادا لافتتاحها ضمن 6 محطات مترو جديدة بهذة المرحلة تصل للطريق الدائري وتخدم مناطق إمبابة والدائرى والكوم الأحمر والقومية. 
 
ونشرت وزارة النقل صور لمحطة مترو محور روض الفرج ، وهى ضمن افتتاح المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والتى تبدأ من منطقة الكيت كات وتمر بشارع السودان ومناطق إمبابة والبوهى والقومية والدائرى حتى تنتهى بالتقاطع مع محور روض الفرج، ومن المقرر أن تحدث هذه المرحلة انفراجة كبيرة فى المناطق المارة بها، وتخدم ملايين المواطنين.
 
ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.
 
يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب اكتوبر الماضى
 
ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعـدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ).
 
أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات [3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الـدول) ومحطـة علويـة (جامعـة القـاهـرة) ومحطـة سطحية (بولاق الدكرور).
 
 
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