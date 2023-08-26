كيفية التعامل مع نقص فيتامين "د" أثناء البقاء فى المنزل

كتبت إيناس البنا

فيتامين (د) هو عنصر غذائي مهم يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة العظام، ودعم جهاز المناعة، وتعزيز الصحة العامة، فقد يعاني العديد من الأفراد، وخاصة أولئك الذين يقضون وقتًا طويلاً في الداخل، من نقص فيتامين د.

لحسن الحظ، هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك تنفيذها لمكافحة هذا النقص وتحسين مستويات فيتامين (د) لديك، حتى أثناء البقاء في المنزل.

وفقًا لموقع "healthsite"، يقترح الطرق التالية للحصول على مستويات كافية من فيتامين د:

الحفاظ على مستويات كافية من الكالسيوم وفيتامين K2.

يتطلب امتصاص الكالسيوم فيتامين د 3 والعكس صحيح .

اتباع نظام غذائي غني بالدهون الممتازة؛ الدهون الجيدة ضرورية لامتصاص فيتامين د بشكل أفضل.

تعظيم التعرض للضوء الطبيعي

أثناء التواجد في المنزل، اجعل من أولوياتك تعريض نفسك للضوء الطبيعي، افتح ستائرك أو ستائرك المعتمة أثناء النهار للسماح لأشعة الشمس بدخول أماكن معيشتك، اجلس بالقرب من النوافذ كلما أمكن ذلك ، خاصةً خلال ساعات الصباح عندما تكون أشعة الشمس أقل كثافة، حتى الفترات القصيرة من التعرض للضوء الطبيعي يمكن أن تحفز إنتاج فيتامين د في بشرتك.

أنشئ واحة خارجية

إذا كان بإمكانك الوصول إلى منطقة خارجية، مثل الشرفة أو الفناء أو الفناء الخلفي، ففكر في إنشاء واحة صغيرة حيث يمكنك قضاء الوقت في الهواء الطلق بينما لا تزال في راحة منزلك، قم بإعداد منطقة جلوس مريحة أو استثمر في كرسي تشمس مريح.

استمتع بقهوة الصباح أو اقرأ كتابًا، أو انخرط في تمارين خفيفة في هذه المساحة الخارجية ، مستفيدًا من ضوء الشمس الطبيعي وزيادة مستويات فيتامين د لديك.

استخدم العلاج بالضوء

العلاج بالضوء، المعروف أيضًا باسم العلاج الضوئي ، يتضمن استخدام صندوق ضوئي متخصص ينبعث منه ضوء ساطع، على غرار ضوء الشمس، تم تصميم هذه الصناديق الضوئية لتقليد الضوء الطبيعي ويمكن أن تساعد في تعويض نقص التعرض لأشعة الشمس في الداخل، اجلس بالقرب من صندوق ضوئي لمدة 20-30 دقيقة كل يوم لتحفيز إنتاج فيتامين د في بشرتك وتحسين مزاجك.

استهلك الأطعمة الغنية بفيتامين د

في حين أن ضوء الشمس هو المصدر الأكثر فعالية لفيتامين د ، يمكنك أيضًا الحصول على هذه المغذيات الأساسية من خلال بعض الأطعمة، قم بتضمين الأطعمة الغنية بفيتامين د في نظامك الغذائي لتكملة نمط حياتك الداخلي.

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين مصادر ممتازة لفيتامين د، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن توفر الأطعمة المدعمة مثل الحليب واللبن وعصير البرتقال والحبوب فيتامين د.

ضع في اعتبارك مكملات فيتامين د

إذا كنت غير قادر على تلبية متطلبات فيتامين (د) الخاصة بك من خلال ضوء الشمس والنظام الغذائي وحده ، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول مكملات فيتامين (د)، يمكنهم التوصية بالجرعة المناسبة بناءً على احتياجاتك الفردية والتأكد من حصولك على فيتامين د الكافي لدعم صحتك العامة. تذكر استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في أي نظام مكمل جديد.

الانخراط في تمارين داخلية

النشاط البدني مفيد للصحة العامة ويمكن أن يساعد بشكل غير مباشر في مكافحة نقص فيتامين د، انخرط في تمارين داخلية مثل اليوجا أو البيلاتيس أو تمارين رفع الأثقال، في حين أن هذه الأنشطة لن توفر فيتامين د بشكل مباشر، إلا أنها تعزز الرفاهية العامة، والتي يمكن أن تعزز قدرة جسمك على امتصاص واستخدام فيتامين د الذي تحصل عليه.

افحص مستويات فيتامين د الخاصة بك

إذا كنت تشك في نقص فيتامين (د) ، فمن الضروري فحص مستوياتك من خلال فحص الدم، سيوفر هذا معلومات قيمة حول حالة فيتامين (د) الحالية لديك ويرشدك أنت ومقدم الرعاية الصحية الخاص بك في تحديد مسار العمل الأنسب لمعالجة النقص.

من خلال تعظيم التعرض للضوء الطبيعي، وإنشاء مساحات خارجية ، واستخدام العلاج بالضوء ، واستهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين (د) ، والتفكير في المكملات ، والانخراط في التمارين الداخلية ، ومراقبة مستويات فيتامين (د) ، يمكنك اتخاذ خطوات استباقية لضمان تلبية متطلبات جسمك من فيتامين د، تذكر أن اتباع نهج متوازن للتعرض لأشعة الشمس والنظام الغذائي والمكملات الغذائية أمر أساسي للحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د ودعم صحتك العامة ، حتى أثناء البقاء في المنزل.