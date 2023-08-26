فتح باب التقديم الإلكترونى للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية بالوادى الجديد غدا

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (I.p.s)، غدا الأحد، مشيرًا إلى دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة 50%.

من جانبه أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه سيتم فتح باب التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال( fs1 ، fs2) والصف الأول الابتدائى ( year 1)، وتُقبل التحويلات من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات.

جدير بالذكر أن المدرسة مقامة على مساحة 5800 متر مربع وتضم 28 فصلاً وتستهدف 1000 طالب، كما تُعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة بمصروفات اقتصادية.