اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 02:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تنقلات رؤساء الوحدات القروية بمركز الخارجة

الإثنين، 21 أغسطس 2023 02:22 م
محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تنقلات رؤساء الوحدات القروية بمركز الخارجة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حركة تنقلات رؤساء الوحدات القروية بمركز الخارجة، وذلك في إطار خطة تطوير أداء الإدارة المحلية ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث شهدت الحركة تصعيد وإختيار عدد من القيادات المتميزة بالوحدات القروية، موجهًا الشكر لرؤساء القرى السابقين علي ما بذلوه من جهد ساهم في تطوير قُراهم وخدمة مواطنيها. 
 
وتضم أسماء رؤساء القري الجدد بمركز الخارجه  صابر محمد إسماعيل  نائب ثان رئيس مركز الخارجة والمشرف على قرى بشائر خير الوادي وإبراهيم محمد إبراهيم - سكرتيرًا لمركز الخارجة و أحمد محمد عبد الحميد - رئيسًا للوحدة المحلية لقري المنيرة ووائل زمزمي أحمد - رئيسًا للوحدة المحلية لقري الشركة٥٥ وليلى على غوينم - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى جناح ومحمود حسين علي - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة و جميل السيد محمد - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى شرق بولاق و محمد عبد التواب عبد الناصح - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى بولاق ويوسف أحمد محمد - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى صنعاء و علي يوسف السيد - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى فلسطين.

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