اليوم السابع
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غلق 3 مخابز بلدية وضبط 21 آخرين لمخالفتهم المواصفات وتهريب الدقيق بالبحيرة

السبت، 26 أغسطس 2023 11:10 ص
غلق 3 مخابز بلدية وضبط 21 آخرين لمخالفتهم المواصفات وتهريب الدقيق بالبحيرة مخابز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملات عن غلق 3 مخابز بلدية بمركزى حوش عيسى وأبو المطامير، لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وضبط 21 مخبزا آخر لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات والتصرف فى الدقيق المدعم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانون حيال المخالفين مع توفير حصص خبز المواطنين.
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية . 
 
من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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