اليوم السابع
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ضبط 5 آلاف عبوة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الجمعة، 25 أغسطس 2023 02:29 م
ضبط 5 آلاف عبوة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة سجائر
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملات مفاجئه على الاسواق وذلك لمواجهة تهريب السلع الى السوق السوداء واستغلال أزمة ارتفاع أسعار السجائر والتبغ لكسب أرباح غير مشروعة .

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 5آلاف عبوة  سجائر بمركزى الدلنجات والرحمانية  قبل بيعها في السوق السوداء

وتم التحفظ على المضبوطات و تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

اشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة ومفتاح عبد اللطيف مدير تموين البحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين .

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات  التموينية على الاسواق والمحلات التجارية للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

 


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