ضبط 5 آلاف عبوة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملات مفاجئه على الاسواق وذلك لمواجهة تهريب السلع الى السوق السوداء واستغلال أزمة ارتفاع أسعار السجائر والتبغ لكسب أرباح غير مشروعة .
وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 5آلاف عبوة سجائر بمركزى الدلنجات والرحمانية قبل بيعها في السوق السوداء
وتم التحفظ على المضبوطات و تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
اشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة ومفتاح عبد اللطيف مدير تموين البحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين .
من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على الاسواق والمحلات التجارية للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .
ضبط 5 آلاف عبوة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرةالجمعة، 25 أغسطس 2023 02:29 م
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شنت مديرية التموين بالبحيرة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملات مفاجئه على الاسواق وذلك لمواجهة تهريب السلع الى السوق السوداء واستغلال أزمة ارتفاع أسعار السجائر والتبغ لكسب أرباح غير مشروعة .
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