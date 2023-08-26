غدا.. بدء التقديم على 50 وظيفة شاغرة لمهندسين فى محافظة الجيزة

كتبت – مرام محمد

تبدأ محافظة الجيزة غدا الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، استقبال طلبات التقديم على 50 وظيفة شاغرة لمهندسين في تخصصات مختلفة، تشمل (قسم إنشاءات، هندسة عمارة، هندسة ميكانيكا، هندسة طرق، وغيرها)، وذلك حتى 27/9/2023.

وأوضحت المحافظة الوظائف الهندسية المطلوبة ومسؤولياتها وشروط التقديم عليها على النحو التالي:

1-مهندس مدني "قسم إنشاءات"

-العدد المطلوب: 25

-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي تخصص مدني قسم إنشاءات.

-الواجبات والمسئوليات: إعداد الرسومات الإنشائية، وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات، ووضع مخططات تلبي حاجة العـمل، وإعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها، وتنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

2-مهندس عمارة

-العدد المطلوب: 3

-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي تخصص عمارة.

-الواجبات والمسئوليات: إعداد الرسومات المعمارية، وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة، وإعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها، والحرص على تقديم الحلول المناسبة فيما يخص المجال البنائي والإنشائي والمعماري، وتنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وخاصة برامج الاوتو كاد والـ 3d، وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

3- مهندس تخطيط عمراني

-العدد المطلوب: 2

-المؤهل الدراسي: عالي هندسي (تخطيط عمراني).

-الواجبات والمسئوليات: إعداد ومراجعة مشروعات المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى والقدرة على تنفيذها، وإعداد مشروعات خطوط التنظيم والقدرة على تنفيذها، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية الاوتو كاد / برامج نظم المعلومات الجغرافية، وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

4- مهندس كهرباء

-العدد المطلوب: 5

-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي (تخصص كهرباء).

-الواجبات والمسئوليات: إجادة الأعمال على الشبكات ذات الجهد المنخفض والمتوسط، والقدرة على تصميم شبكات الإنارة العامة، وتصميم ومراجعة الرسومات الهندسية الكهربائية للمنشآت، وإجادة العمل على الحاسب الآلي.

5- مهندس ميكانيكا

العدد المطلوب: 4 مهندس ميكانيكا سيارات بمؤهل عالي هندسي مناسب مع ميكانيكا السيارات، و3 مهندس ميكانيكا معدات ثقيلة بمؤهل عالي هندسي يتناسب مع ميكانيكا المعدات الثقيلة.

-الواجبات والمسئوليات: خبرة في مجال صيانة السيارات وخبرة في مجال صيانة المعدات الثقيلة ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي .

6- مهندس تخصص طرق

-العدد المطلوب: 2

-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي مدني تخصص طرق.

-الواجبات والمسئوليات: تصميم مشروعات الطرق وتنفيذها المسندة للإدارة الخاصة بإنشاء الطرق والكباري، وإعداد التقارير الدورية بموقف الطرق المنفذة أو الجاري تنفيذها وذلك بصفة دورية، وإعداد المقايسات لأعمال الرصف أو الترميم للطرق وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

7- محلل نظم معلومات جغرافية gls

-العدد المطلوب: 6

-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي بكالوريوس نظم معلومات/ كلية آداب قسم جغرافيا.

-المسئوليات والواجبات: مسئول عن جودة وكفاءة الأعمال الفنية والإدارية بإدارة نظم المعلومات، ودراسة وتحليل المفاهيم الجغرافية والجيولوجية وصور الأقمار الصناعية، وإعداد ورسم الخرائط الفضائية المتنوعة وتحليل وتفسير وربط الصور الفضائية بأرض الواقع، ومراقبة الأحوزة العمرانية ومستجداتها وحصر التعديات عليها، وإدخال طبقات البيانات المختلفة وتحديثها، والقدرة على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وبرامج نظم المعلومات الجغرافية، و ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

ونوهت محافظة الجيزة أنه فيما يخص الشروط العامة الواجب توافرها بالنسبة للوظائف الهندسية، أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة، وأن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل، وأن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة، وأن لا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها، وأن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل، مع التأكيد على أن العمل بنظام السركي اليومى (أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه.

وأوضحت المحافظة المستندات المطلوبة للتقديم على النحو الآتي: صور من (المؤهل الدراسي - شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة - شهادة الميلاد - بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية - الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور - صورة من شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث وصور من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت)، ويلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه فى حينها، على أن تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة 4 × 6، علما بأن التقديم يبدأ في الفترة من 27 / 8 / 2024 وحتى 27 / 9 / 2023 ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو قبل أو بعد الموعد المحدد.