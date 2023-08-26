عبد المجيد صقر ووزيرة الثقافة يفتتحان معرض السويس الأول للكتاب

السويس: السيد فلاح - صبري غانم

أفتتح اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة فعاليات النسخة الأولى لمعرض السويس للكتاب الذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمحافظة السويس المقام علي ممشي أهل السويس.

رافق محافظ السويس والوزيرة خلال الافتتاح الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة والدكتور أحمد بهى، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة وعمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والعقيد رامى سعد، مدير عام مكتب المحافظ وأحمد سعودى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة الثقافة كما حضر كلا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالسويس والقيادات التنفيذيةوالشعبية ومديري المديريات ورؤساء الاحياء والمثقفين وقيادات مديرية الثقافة بالسويس.

يستمر المعرض في الفترة من 26 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 2023 ويقام على مساحة 1500 متر بمشاركة 23 دار نشر وعدد من قطاعات الوزارة وعدد من المؤسسات الصحفية ومشاركة مكتبة مصر العامة بمكتبة متنقلة.

وتفقد المحافظ والوزيرة أجنحة قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر المشاركة فى المعرض وركن النشاط الثقافي والفني وركن الطفل.

كما شاهدا المحافظ والوزيرة جانبًا من العروض الفنيةوالاستعراضية التي قدمت أثناء الافتتاح.

وثمن اللواء عبد المجيد صقر دور وزارة الثقافة فى مختلف ارجاء المحافظةوالتي تتمثل فى الفعاليات الفكرية و الفنية المتنوعة التى تقدم للمواطنين .. منها معرض السويس للكتاب مشيرًا إلى أهمية الابداع فى تطوير المجتمع باعتباره احد العناصر الأساسية فى التنمية المستدامة.

ودعا المحافظ الجمهور لحضور المعرض والاستفادة من الخصم الكبير على الإصدارات قدم المحافظ الشكر لوزيرة الثقافة على الاستجابة السريعة فى المساهمة في رعاية مهرجان احتفالات السويس بعيدها القومى بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر واستمرار فعاليات المهرجان لمدة ثلاث أيام.

ومن جانبها ابدت الدكتورة نيفين الكيلاني سعادتها بإقامة مثل هذا المعرض على أرض السويس الباسلة وأضافت أنه تحددت أسعار منخفضة لجميع الكتب المعروضة لكافة إصدارات وزارة الثقافة ودور النشر المشاركة تشجيعا للمواطنين على المعرفة التي تساهم فى تنمية الوعي وبناء الإنسان، وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية التى تنادى بها استراتيجية 2030.

كما اثنت على برنامج الأنشطة الفنية والفكرية المتنوعة المصاحب للمعرض و التى تناسب جميع الشرائح العمرية.