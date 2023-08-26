سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 يسجل 2275 جنيها فى الأسواق

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي تحركات معتدلة تميل إلى الارتفاع ولكنه بشكل عام يتداول فى نطاق سعرى ثابت، حيث تأثرت الأسعار المحلية بارتفاع سعر الأونصة العالمية بالإضافة إلى الترقب الحالى فى السوق المصري بسبب الأحداث القادمة.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2600 جنيها.

عيار 21 يسجل 2275 جنيه.

عيار 18 يسجل 1950 جنيها.

الجنيه الذهب 18200 جنيه.

افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند 2275 جنيه للجرام، وذلك بعد أن اختتم الذهب تداولات الأسبوع الماضى عند المستوى 2270 جنيه للجرام مرتفعاً بمقدار 10 جنيهات للجرام مقارنة مع سعر افتتاح الأسبوع.

الذهب قد حاول فى أكثر من مناسبة خلال الأسبوع الماضى اختراق المستوى 2300 جنيه للجرام، ولكن في النهاية افتقر الذهب للحافز الكافى لاختراق هذا المستوى لتستقر التداولات أسفله، وفق جولد بيليون.

الطلب على الذهب في الأسواق المحلية مؤخراً شهد بعض التغيير خاصة منذ تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأخير بتوقعها بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيه لكل دولار من مستوياته الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام.