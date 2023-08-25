اليوم السابع
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الجمعة، 25 أغسطس 2023 01:50 م
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سعر جرام الذهب اليوم الجمعة يسجل 2280 جنيها لعيار 21

الجمعة، 25 أغسطس 2023 01:30 م
سعر جرام الذهب اليوم الجمعة يسجل 2280 جنيها لعيار 21 محل ذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الذهب، اليوم، الجمعة، بمستهل التعاملات، وسجل 2280 للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- في حين يشهد السعر العالمي للذهب هبوط دون 1917 دولار لتظل الأونصة قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2594 جنيها.
 
عيار 21 يسجل 2280 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 1946 جنيها.
 
الجنيه الذهب يسجل 18160 جنيها.

أسعار السبائك الذهب اليوم 

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6528 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13055 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 26110 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 52340 جنيه
 
سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 81388 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 13850 جنيها.
 
 
 

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار الجنيه الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

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أسعار الذهب فى مصر

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الذهب



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