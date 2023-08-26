رصف وإنارة طريق رئيسى بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء بطول 5 كيلومترات

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، أعمال تنفيذ خدمات متنوعة بينها رصف طريق بطول 5 كيلومترات لخدمة المواقع السياحية الهامة على طول ساحل المدينة.

وقال المحاسب على حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إنه يجرى العمل فى رصف طريق القري السياحية الداخلي برأس سدر تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فودة صديق محافظ جنوب سيناء بتنمية رأس سدر كونها إحدى الوجهات السياحية بمصر وجنوب سيناء.

وأشار إلى أن طريق القري السياحية الداخلي برأس سدر بإجمالي طول 5 كيلو مترات، وبه ازدواج بطول 3 كيلو مترات، تشمل حارتين مروريتين بعرض 7 متر للحارة الواحدة وتم الانتهاء من إنارته بالكامل، لافتا إلى أن جهاز التعمير تكلف برصف وازدواج الطريق، بينما تكلفت هيئة التنمية السياحية بإنارته.

وأضاف أنه استكمالا للخدمات الطبية بالمدينة وصل لمستشفى رأس سدر جهاز الايكو الخاص بقسم القلب لتقديم خدمات طبية أفضل.

وقال إنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومحافظة جنوب سيناء ومعهد تكنولوجيا المعلومات، تقرر تنظيم دورة تدريبية بمركز التدريب بمجلس مدينة رأس سدر لتأهيل شباب الخريجين من أبناء رأس سدر للعمل كمدربين في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة من خريجي من 2014 حتي 2023.

وأشار رئيس مدينة رأس سدر ، إلى أنه بدء العمل بالمسرح المكشوف بمقصد العائلة و استكمال واللاند سكيب بكورنيش رأس سدر السياحى في المنطقة المقابلة لمشروع 306 ، والإنتهاء من رصف الطرق بمنطقة إسكان ال 480 وحدة سكنية برأس سدر.

وقال إنه تم الانتهاء من إنشاء 9 محلات تجارية في منطقة إسكان الـ480 وحدة في رأس سدر، بالإضافة إلى جدارية رأس سدر بالجهود الذاتية على نفقة أحد المستثمرين في المدينة، الانتهاء من تطوير موقف سيارات الأجرة بتكلفة 600 ألف جنيه، وإضافة خطوط داخلية بالمدينة، وأخرى خارج المدينة لربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، وتطوير المستشفى المركزي وتزويده بكافة الأجهزة الطبية، والكوادر البشرية من أطباء في مختلف التخصصات، وأطقم تمريض على درجة عالية من الكفاءة، وجرى تطوير المستشفى لرفع كفائته الاستيعابية لتصل إلى إجمالي 73 سريرًا، بواقع 46 سريرًا بالقسم الداخلي، و16 سريرًا بقسم الاستقبال والطوارئ، كما تضم الرعايات بكافة مستوياتها 11 سريرًا، إضافة إلى 6 غرف للعمليات والإفاقة، و8 حضانات بقسم الحضانات والأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، ويقدم المستشفى الخدمة الطبية في كافة التخصصات بأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتقدم العيادات الخارجية بالمستشفى الخدمة الطبية في 10 تخصصًا مختلفة، وتتوفر فيها جميع التخصصات الطبية.

وبالنسبة للمشروع السياحي الجديد، فإن مشروع مقصد العائلة الترفيهي يتضمن إنشاء منطقة ترفيهية وسياحية على كورنيش مدينة رأس سدر، بما يتيح للزوار الاستمتاع بالألعاب المائية والرياضية، وكذلك توفير خدمات الاستجمام والراحة والترفيه للعائلات.



اثناء العمل



اعمال رصف الطرق