تعرف على المشروعات الخدمية والسياحية الجديدة بمدينة رأس سدر

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة رأس سدر جهودًا مستمرة فى تنفيذ مشروعات خدمية وسياحية جديدة، ومن بين هذه المشروعات يأتى مشروع مقصد العائلة الترفيهى الذى يُنفَّذ على كورنيش مدينة رأس سدر.

يقول المحاسب على إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر فى جنوب سيناء، إن هذه المشروعات الخدمية تتنوع ما بين مرافق خدمية لخدمة أهالى المدينة والمناطق التابعة لها، والمشروعات الداعمة للتوسع السياحى وخدمة زوار رأس سدر.

وأوضح أن المشروعات تشمل إنشاء 9 محلات تجارية فى منطقة إسكان الـ480 وحدة فى رأس سدر، بالإضافة إلى جدارية رأس سدر بالجهود الذاتية على نفقة أحد المستثمرين فى المدينة. كما يشمل التطوير إنارة منطقة إسكان الـ288 وحدة فى رأس سدر، وتركيب أعمدة الإنارة بمدخل المدينة طريق ساحلى، وذلك ضمن خطة تطوير الإنارة العامة.

وأشار حمادة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير موقف سيارات الأجرة بتكلفة 600 ألف جنيه، وإضافة خطوط داخلية بالمدينة، وأخرى خارج المدينة لربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، وتطوير المستشفى المركزى وتزويده بكافة الأجهزة الطبية، والكوادر البشرية من أطباء فى مختلف التخصصات، وأطقم تمريض على درجة عالية من الكفاءة. وجرى تطوير المستشفى لرفع كفائته الاستيعابية لتصل إلى إجمالى 73 سريرًا، بواقع 46 سريرًا بالقسم الداخلى، و16 سريرًا بقسم الاستقبال والطوارئ، كما تضم الرعايات بكافة مستوياتها 11 سريرًا، إضافة إلى 6 غرف للعمليات والإفاقة، و8 حضانات بقسم الحضانات والأطفال المبتسرين وحديثى الولادة، و9 ماكينات للغسيل الكلوى. ويقدم المستشفى الخدمة الطبية فى كافة التخصصات بأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وتقدم العيادات الخارجية بالمستشفى الخدمة الطبية فى 10 تخصصًا مختلفة، وتتوفر فيها جميع التخصصات الطبية.

وبالنسبة للمشروع السياحى الجديد، فإن مشروع مقصد العائلة الترفيهى يتضمن إنشاء منطقة ترفيهية وسياحية على كورنيش مدينة رأس سدر، بما يتيح للزوار الاستمتاع بالألعاب المائية والرياضية، وكذلك توفير خدمات الاستجمام والراحة والترفيه للعائلات.

وتأتى هذه المشروعات ضمن استراتيجية تنمية وتطوير سيناء، التى تهدف إلى تعزيز الخدمات العامة والسياحية فى المنطقة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والزوار على حد سواء.



العمل بمشروعات ترفيهية جديدة برأس سدر



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