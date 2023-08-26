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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ المستشار محمد شوقى بمناسبة تعيينه نائبًا عامًّا

السبت، 26 أغسطس 2023 10:59 ص
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ المستشار محمد شوقى بمناسبة تعيينه نائبًا عامًّا القس اندريه زكى
كتب: محمد الأحمدى

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أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى المستشار محمد شوقي عياد، بمناسبة تعيينه نائبًا عامًّا اعتبارًا من 19 سبتمبر.
 
وجاء في نص البرقية «بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم بخالص التهانى القلبية بتعيين سيادتكم نائبًا عامًّا لجمهورية مصر العربية، وبهذه الثقة الكبيرة، وهو ما يعكس قدراتكم على الحفاظ على قيمة العدالة والمساواة، متمنيًا لمصرنا العزيزة الازدهار ودوام التقدم».
 
وعبر رئيس الإنجيلية عن تقديره الكبير المستشار حمادة الصاوي، وعلى دوره الوطني ومجهوداته المخلصة التي ساهمت في بناء منظومة العدالة والمساواة والارتقاء بمكانة القضاء المصري أمام العالم.
 
وأرسل رئيس الإنجيلية برقية مشابهة لسيادة المستشار تامر عبدالحميد فرجاني، بمناسبة تعيينه قائمًا بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
 
وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًّا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.
 
 

الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

المستشار محمد شوقى

محمد عياد

النائب العام



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