خليفة "بريجوجين" المحتمل.. من "أندريه تروشيف" المرشح لقيادة "فاجنر" الروسية؟

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أثار مقتل يفجيني بريجوجين قائد مجموعة فاجنر الأمنية الروسية الخاصة مساء الأربعاء الماضى، فى حادثة تحطُّم طائرة روسية خاصة كانت تقل بريجوجين فى منطقة تفير شمال غرب موسكو، أثناء توجهها من العاصمة موسكو إلى مدينة سان بطرسبرج، أثار العديد من التساؤلات بشأن خليفة بريجوجين المحتمل.

وتشير بعض التقارير إلى احتمال تعيين الجنرال المتقاعد "أندريه تروشيف" المقرب من الرئيس الروسي على رأس فاجنر، واسمه الحركى هو " Sedoy" ويعنى بالروسية "الرأس الرمادي" حيث يختلط الشعر الأبيض بالأسود على رأس الرجل.

ونرصد أبرز المعلومات بشأن تروشيف:

- قيادي جنرال روسي متقاعد وعضو بارز ومؤسس ومدير تنفيذي في فاجنر، وفقا لوثائق عقوبات الاتحاد الأوروبي والوثائق الرسمية الفرنسية ومصادر مطلعة وتقارير إعلامية روسية.

- قال عنه بوتين "كان القائد الحقيقي لفاجنر، واقترح الرئيس الروسي على مقاتلي المجموعة أن يقودهم أحد كبار المقاتلين المدفوعين، عقب التمرد الفاشل الذى تزعمه بريجوجين.

- وُلد تروشيف في أبريل عام 1953 في سانت بطرسبرج، وكان موظفاً سابقاً في فرقة الاستجابة السريعة الخاصة بوزارة الداخلية الروسية، وضابط متقاعد شارك في شمال القوقاز.

- شارك فى الحرب السوفياتية على أفغانستان في الثمانينيات ثم في حرب الشيشان وفي سوريا ضد تنظيم داعش.

- حصل على أوسمة حكومية عديدة، حصل مرتين على وسام الشجاعة ووسام الاستحقاق، لخدمته في أفغانستان، حصد وسام النجمة الحمراء مرتين. وحصل على أعلى ميدالية روسية، بطل روسيا، في عام 2016 لاقتحام تدمر في سوريا ضد مقاتلي داعش.

- خدم أيضا في وحدة خاصة تسمى الرد السريع وانضم لصفوف شرطة مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية الروسية في المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية.

- لعب دوراً بارزاً في معارك مجموعة فاجنر في الاستيلاء على مدينة باخموت شرق أوكرانيا.

-ظهرت صورة في وسائل الإعلام الروسية عام 2017 تظهر بوتين إلى جانب تروشيف وأوتكين وآخرين يرتدي كلا الرجلين عدة ميداليات. يُعتقد أن الصورة تعود لعام 2016.