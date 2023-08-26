حديقة بيرم التونسى بالإسكندرية ملتقى الثقافة والرياضة.. بنيت من مخلفات البناء عام 2018

الإسكندرية أسماء على بدر

هناك العديد من الأماكن المميزة والحدائق بمحافظة الإسكندرية ويستخدمها المواطنين فى العديد من الأنشطة والاستمتاع بأجواء عروس البحر المتوسط، وممارسة الالعاب الرياضية ومنها حديقة بيرم التونسى بالإسكندرية المتواجدة بمنطقة الشاطبى الملاصقة لمسرح بيرم التونسى وهو من أكبر المسارح والمراكز الثقافية بالإسكندرية.

حديقة بيرم التونسى

تعتبر حديقة بيرم التونسى هى قطعة أرض مجاورة لمسرح بيرم التونسى كانت قطعه أرض فضاء ومع تطويرها وتجميلها أصبحت منارة ثقافية هامة للمواطنين بالإسكندرية، ولذلك فهى مقصدا للعديد من المواطنين يوميا .

تطوير الحديقة

تعتبر حديقة بيرم التونسى هى أول حديقة من مخلفات البناء فهى تجربة غير تقليدية شارك فيها 100 متطوع لتطوير وتجميل الحديقة تمثلت فى إعادة تدوير الاخشاب ومخلفات البناء التى تم التحفظ عليها من العقارات المخالفة، بالإضافة إلى الكاوتش القديم والمستهلك لتحويل الحديقة من مكان فارغ إلى مكان أدمى للجلوس فيه منذ عام 2018.

ألعاب رياضية

وبستغل عدد كبير من محبى الرياضة استخدام المساحة الخضراء الواسعة فى ممارسة الرياضة أمام شاطىء البحر مباشرة واستنشاق اليود المميز خاصة فى الفترات الصباحية، بالإضافة الى تجمع عدد كبير من الشباب يوم الجمعة بالحديقة للمارسة الرياضة يوم الإجازة تشجيعا منهم لممارسة حياتهم الرياضية والتشجيع على ممارسة الرياضة .

الراكت النسائى فى بيرم التونسى

يعتبر رياضة الراكت من أكثر الرياضات التى يفضلها أهالى الإسكندرية خاصة فى فصل الصيف ويمارسونها على الرمال بالشاطئ مباشرة ، ولكن مؤخرا أصبحت حديقة بيرم التونسى من اكثر الأماكن اقبالا لممارسة هواية الراكت .

وتقول منال عطية، إنها تمارس رياضة الراكت مرتين أسبوعيا بعد أن تعلمته من خلال مدرسة تعليم الراكت بالإسكندرية وحديقة بيرم التونسى، أفضل الاماكن لممارسة الرياضة والراكت خاصة فى أوقات الصباح فى فصل الصيف .

وأضافت أنها تتحمع مع اصدقائها مرتين إسبوعيا بحديقة بيرم التونسى منذ عامين فهى افضل الأماكن للمارسة الرياضة بدون مضايقات التى قد تتواجد على الشاطيء.

وأشارت إلى أنها اختارت رياضة الراكت لأنها من أفضل الرياضات التى تزيد من الانتباه، وتستطيع تشغيل كافة عضلات الجسم فى وقت واحد لانها تعتمد على الحركة وسرعة البديهه.

ليالى ثقافية بالحديقة

وتقوم وزارة الثقافة بتنظيم فعاليات ثقافية فى شهر رمضان والأعياد الرسمية داخل حديقة بيرم التونسى، ويناظرها أهالى الإسكندرية سنويا منها حفلات فنية وفقرات ترفيهية للأطفال وغيرها من البرامج الثقافية التى تراه مثمر لأهالى الإسكندرية.



حديقة بيرم التونسى بالإسكندرية ملتقى الثقافة والرياضة (1)



حديقة بيرم التونسى بالإسكندرية ملتقى الثقافة والرياضة (2)



حديقة بيرم التونسى بالإسكندرية ملتقى الثقافة والرياضة (3)



حديقة بيرم التونسى بالإسكندرية ملتقى الثقافة والرياضة (4)