تجديد حبس المتهم بانتحال صفة وكيل نيابة للنصب على المواطنين

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة ،تجديد حبس المتهم بانتحال صفة وكيل نيابة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات والتحقيقات فى واقعة اتهام شاب بانتحال صفة وكيل نيابة فى منطقة القاهرة الجديدة، عن أن المتهم انتحل صفة صديقه ويعمل وكيل نيابة وقام بتقليد كارنية النيابة العامة الخاص بصديقه.

وأشارت التحرياتن إلى أن المتهم كان يوهم التجار وأصحاب المطاعم أنه يعمل مستشار ويوهمهم بقدرته على إنهاء أى إجراءات أو مصالح لهم فى القضاء، وكان يأكل من المطاعم دون دفع أى مبالغ مالية نظير خدماته التى يوهم الضحايا بها.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بحبس شاب بتهمة انتحال صفة وكيل نيابة للنصب على المواطنين.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة بلاغا من تاجر، أفاد فيه بتردد شخص عليه وزعم أنه يعمل وكيل نيابة وبحوزته "طبنجة"، وطلب منه شراء مستلزمات أكثر من مرة دون دفع أموال مستغلا سلطته أنه يعمل وكيل نيابة، وفى يوم الواقعة حدثت مشاجرة بينهما بسبب عدم دفعه ثمن السلع التى اشتراها وأطلق عيار نارى من سلاحه وفر هاربا.

وتم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.