انطلاق مهرجان اللياقة البدنية على شواطئ الإسكندرية بـ 1000 مشارك

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، انطلاق مهرجان اللياقة البدنية على شواطئ الإسكندرية اليوم بحضور 1000 مشارك، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في إطار مبادرة "الإسكندرية بتبدع" التى أطلقت مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية متمثلة فى الإدارة العامة للرياضة.

وأقيم اليوم السبت، مهرجان لياقة بدنية بشاطئ إسحاق حلمى بمشاركة 1000مشارك وانضم عدد من رواد الشاطئ للمبادرة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن الفاعلية تأتى ضمن مبادرة استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.