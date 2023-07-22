"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تنظم معرضا لمنتجات نادى الفتاة والمرأة

يأتى ذلك تطبيقا لتوجيهات الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية بفتح أندية للمرأة بجميع مراكز الشباب، والأندية الشعبية والسعي الدائم لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للعمل علي دعم المرأة السكندرية والعمل علي التمكين الاقتصادي لها، حيث إنها إحدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة.

ويُعدّ توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة أمرًا مهمًا لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة. يجري تنفيذ جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن التمكين الاقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بالعمل علي دعم ومساندة المرأة، وإتاحة الفرصة لها لدخول سوق العمل واكتسابها مهارات جديدة.