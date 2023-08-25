رياضة وهيلثى فود.. نصائح لعلاج الاكتئاب

كتبت نهير عبد النبى

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق، بما في ذلك "العلاجات النفسية، وتغيير نمط الحياة، والأدوية".



وحسب ما ذكره موقع healthdirect يشعر بعض الناس بتحسن مع العلاج النفسي وحده، ويجد آخرون أنه من الأفضل استخدام مزيج من مضادات الاكتئاب والعلاج النفسي.

وهناك العديد من العلاجات النفسية المختلفة الأكثر شيوعًا وهو العلاج السلوكي المعرفي ويهدف هذا العلاج إلى تحديد أفكارك السلبية وتغييرها وكيف تتفاعل معها، وتهدف أنواع العلاج الأخرى إلى جعلك تتقبل أفكارك وبيئتك بطريقة غير قضائية.

يمكن أن تساعدك التغييرات في نمط الحياة أيضًا في التعافى مثل:

-يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تحسين حالتك المزاجية واحترامك لذاتك وكذلك تقليل مخاطر زيادة الوزن (أحد الآثار الجانبية الشائعة لمضادات الاكتئاب).

- تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم، لأن الحرمان من النوم يمكن أن يجعل أعراضك المزاجية أسوأ.

- تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا.

- يمكن أن يساعد الاسترخاء والتأمل في تحسين أعراض الاكتئاب.

- يجد بعض الناس أن بعض الأدوية العشبية تساعد في تخفيف الأعراض الخفيفة للاكتئاب والقلق، يتناول أشخاص آخرون الأدوية العشبية للمساعدة في النوم.

إذا اخترت تناول الأدوية أو العلاجات العشبية، فتأكد من إخبار طبيبك، حيث يمكن أن تتفاعل مع الأدوية التي يصفها طبيبك.